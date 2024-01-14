Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, который отбывал срок в колонии в Приморском крае, заключил контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции на Украине.

Напомним, что бывший глава Владивостока был приговорен судом к тюремному заключению сроком на 12 лет за взяточничество. Как было установлено следствием, в период с 2019 по 2021 год Олег Гуменюк на регулярной основе получал денежные суммы от ритуального предприятия «Некрополь».

В общей сложности, экс-мер Владивостока получил в виде взяток 38 миллионов рублей. Суд признал Гуменюка виновным и приговорил его к 16 годам и 6 месяцам отбывания в колонии строгого режима. Кроме того, он был должен выплатить государству штраф в размере 150 миллионов рублей.

Однако позднее адвокаты Гуменюка смогли подать апелляцию, по итогу которой экс-мэру Владивостока было смягчено наказание до 12 лет в колонии строгого режима. Теперь, Олег Гуменюк отправился в зону спецоперации.