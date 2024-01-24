Правительство Молдавии выступает за расторжение выгодных для граждан республики соглашений с СНГ, слепо следуя указке западных стран. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой оппозиционной партии «Возрождение» в Телеграм-канале.

«Режим (президента страны – ред.) Санду продолжает разрывать отношения со стратегическими партнерами и готов сотрудничать с теми, кто несет нам угрозу войны. Еще 9 соглашений в рамках СНГ собираются денонсировать на заседании правительства 24 января…», – говорится в заявлении.

Молдавская оппозиция сообщает, что действия властей ставят под угрозу интересы собственных граждан. По словам представителей партии «Возрождение», правительство Молдавии хочет расторгнуть важные для страны соглашения с СНГ в области образования, энергетики, медицины, транзита газа, науки и обороны. При этом правящая партия представляет данный шаг, как очередной этап на пути к вступлению в Европейский союз.