В Министерстве обороны РФ впервые сообщили о перехвате двух единиц ракет ADM-160B MALD американского производства в зоне спецоперации. Известно, что официально США не осуществляли поставки данных ракет на Украину.

По словам оператора ЗРК «Тор-М2» с позывным «Стаф» данный вид ракет очень сложно перехватить средствами ПВО. Поэтому ВС РФ придумали ряд «хитростей», чтобы суметь сбить данные ракеты в случае необходимости.

ADM-160B MALD представляет собой гибрид ракеты и беспилотного летательного аппарата. Ее запускают с самолета, однако он не несет на себе боевой части. Главной задачей этой ракеты является вынуждение ПВО сбить ее, тем самым раскрыть местонахождение батареи. Таким образом, ADM-160B MALD представляет собой некую ложную цель, так как может изображать самолет и создавать различного рода помехи.

ВСУ установили ADM-160B MALD на фронтовые самолеты советского образца. В качестве штатного носителя данных ракет стали доработанные бомбардировщики Су-24.