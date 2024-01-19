Власти Украины решили снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Это стало причиной паники у многих молодых людей. Один из украинцев, назвавшийся Сергеем и не пожелавший раскрывать настоящее имя, рассказал, что боится смерти.

«Я боюсь умереть. Меня берёт страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой. Психологически становится очень тяжело», — рассказал украинец изданию NRK.

Напомним, что на Украине разрабатывается новый закон о мобилизации. В последнем проекте была норма о снижении мобилизационного возраста. Кроме того, правительство предлагает ограничить уклонистов в правах – лишить их возможности брать кредиты, пользоваться деньгами и ценностями, водить автомобиль.

Киеву необходимо 500 000 человек для восполнения потерь на фронте, поэтому после появления нового законопроекта в стране может начаться жесткая борьба с уклонистами.