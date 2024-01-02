Стратегические бомбардировщики ВКС России ведут активную ракетную атаку по военным объектам ВСУ и критической инфраструктуре Украины. Около 7:30 утра ряд Телеграм-каналов сообщили о взлете российских бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3 и запуске ракет Х-101. По предварительным сведениям, в небе находится 17 бортов Ту-95МС и 4 самолета Ту-22М3.

Отмечается, что на территории Украины прогремел ряд мощных взрывов. Украинские системы ПВО работали из Голосеевского парка, но через некоторое время там был зафиксирован мощный взрыв.

Также взрывы прогремели в Харькове, Кропивницком, Кировоградской области, Винницкой области.

Кроме того, ракетным ударом ВКС РФ по подземному командному пункту, расположенному в Киеве, был ликвидирован заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного. Деталей относительно данного ракетного удара нет, как и неизвестно имя погибшего украинского генерала. Российское Министерство обороны и представители украинского руководства данную информацию еще никак не прокомментировали.