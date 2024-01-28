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Ситуация на Корейском полуострове накалена до «такого предела», что «мировой ядерный конфликт» может начаться из-за малейшей провокации со стороны Соединенных штатов Америки. Об этом в своем материале сообщает газета «Нодон Синмун», являющаяся главным печатным органом Трудовой партии Кореи.

«Сегодня состояние безопасности на Корейском полуострове доходит до более опасной грани, а слово “война” становится реальным, а не абстрактным понятием», – говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что Соединенные штаты Америки «провоцируют столкновения по всему миру», что может привести уже в ближайшем будущем к «развязыванию новой мировой войны». Поэтому все страны в мире должны «пресечь и сорвать происки агрессивной войны со стороны западных империалистов».

«Если на Корейском полуострове будет война, то она перейдет в мировую ядерную войну и принесет человечеству неисчислимые бедствия», – резюмирует автор.