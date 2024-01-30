Российский режиссер, народный артист РФ и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков стал одним из доверенных лиц президента России Владимира Путина. Во время своего очередного интервью режиссер выразил свою позицию в отношении киноискусства. Также он поделился своими мыслями о спецвыпуске «Бесогон ТВ».

По словам Никиты Сергеевича, следует быть более бескомпромиссными и безжалостно закрывать каналы, противоречащие интересам государства и его законодательства. Также он рассказал о своем проекте «Бесогон ТВ», который был заблокирован на платформе YouTube. Он подчеркнул, что это было ожидаемо.

«Для нашего контента у нас есть свои площадки, отечественные… подконтрольные нам и действующие в соответствии с нашим законодательством и нашими интересами», – подчеркнул Михалков.

Кроме того, аудитория «Бесогон ТВ» регулярно увеличивается. По словам режиссера, если считать с повторами передач, то за минувшие выходные канал посмотрело 29 миллионов человек.