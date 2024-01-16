В зимний период люди, страдающие мигренью, чаще чувствуют головную боль, чем в теплое время года. По словам невролога Игоря Мацокина, ученые ещё не смогли полностью изучить механизм возникновения этих болей, однако учёные уже могут с определённой уверенностью сказать, что всё дело кроется в терморегуляции сосудов либо раздражении отростков троичного нерва. В результате возникает мигрень. Данные процессы вызываются по большей мере из-за холода.

При подобных проявлениях специалист рекомендует перейти с холода в теплое помещение и выпить теплый напиток. Причем не важно, что это будет – вода, чай и ли компот. Главное, чтобы он был комфортной теплой температуры. В случае, если боль не утихла, лучше всего принять противовоспалительное и обезболивающее лекарство.

Если у человека на холоде происходят частые головные боли, то специалист советует незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Невролог отмечает, что чаще всего холодовая головная боль возникает у женщин и у людей, страдающих мигренью.