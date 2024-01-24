Пассажирка рейса Чебоксары-Москва решила «порадовать» соседа по креслу самолета, исполнив для него стриптиз. Таким образом, россиянка решила извиниться перед мужчиной, на которого ее стошнило. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Mash.

Отмечается, что самолет вылетел из столицы Чувашии 22 января. Женщина в нетрезвом состоянии стала очень бурно себя вести в салоне самолета. Пассажиры начали жаловаться на нее бортпроводникам. Но больше всего пострадал ее сосед по креслу – даму стошнило прямо на него. Стюардессы помогли мужчине почистить одежду и попросили женщину успокоиться.

Через некоторое время пассажирке стало совсем плохо. Рядом сидящих пассажиров пересадили от нее на другие места. А женщине была оказана первая помощь. Когда самолет уже начал снижаться для осуществления посадки, зачинщица беспорядка подошла к мужчине, которого испачкала ранее, легла к нему на колени и начала раздеваться. На замечание бортпроводников дамочка не реагировала.

После прибытия в Шереметьево экипаж передал проблемную пассажирку в руки полиции.