Заявления ряда лидеров стран НАТО о необходимости готовиться к войне с Россией – это проделки президента США Джо Байдена. Он отлично понимает, что Украине приходит конец, но не хочет победы РФ перед выборами в конце 2024 года, считает немецкий бизнесмен Ким Дотком.

«Они (западные лидеры – Discover24.ru) знают, что у Украины заканчивается кислород и что Россия скоро перейдет в наступление. Это попытка Джо Байдена сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не победил в украинском конфликте», – цитирует предпринимателя РИА Новости.

Напомним, в феврале у границ России пройдут крупнейшие за 35 лет учения НАТО Steadfast Defender 2024. Ранее целый ряд европейских лидеров высказался о том, что континент должен готовиться к гипотетическому «вторжению РФ».

Россия в свою очередь заявляет, что не намерена угрожать ни одной стране Североатлантического альянса. Однако если блок будет устраивать провокации, опасные для интересов страны, она обязательно на них ответит.