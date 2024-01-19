За последнее двадцатилетие в Китае многие населенные пункты стали «призраками». Однако и в других странах ситуация не намного лучше. Как сообщает издание Nature Cities со ссылкой на исследование американских ученых, в США в скором времени также может образоваться множество городов-призраков.

Из-за ряда стихийных бедствий или же человеческого фактора к 2100 году, по мнению американских ученых, более половины населенных пунктов в США станут малонаселенными. Из-за оттока населения города начнут фрагментироваться. И эти преобразования по итогу могут привести к серьезным проблемам с транспортом и доступом к чистой питьевой воде. Из-за сокращения городского населения по итогу ухудшится инфраструктура, а многие продуктовые магазины закроются.

В качестве примера ученые решили рассмотреть Джексон в штате Миссисипи, где в 2021 году люди не имели доступа к чистой воде.

Ученые также прогнозируют, что к 2100 году уровень рождаемости значительно снизится. Количество людей старше 80-ти лет будет превышать численность детей в возрасте до 5-ти лет.