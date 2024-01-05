Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Василий Глотов считает сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» настоящим прорывом в российском кинематографе. Он считает этот проект настоящим и жизненным.

«Для русского кинематографа это прорыв огромный. Детализация, подбор музыки, качество съемки, выбор актеров… Я родился после этой эпохи и маленьким ничего этого не застал, слава Богу. Но по разговорам со старшими понял, что бывали ситуации и жестче», – рассказал хоккеист.

Глотов не согласен с критиками сериала, считающими, что в нем романтизируется бандитизм. По его словам, герои картины, избравшие путь криминала жестоко поплатились за это. И это должно дать повод современному молодому поколению задуматься, что есть хорошо, а что плохо. И какие бывают последствия, если выбрать неверную дорогу.