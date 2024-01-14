Иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВС Украины, входят в список приоритетных целей на ликвидацию российскими снайперами из состава различных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом российские бойцы рассказали в беседе с корреспондентом РИА Новости.

«Иностранцы, должны дома сидеть, а не здесь. Увижу иностранного наемника – буду стрелять. Чего они сюда приехали? Пускай дома сидят», – поделился своим мнением российский снайпер с позывным «Немой».

По словам еще одного снайпера ВС России с позывным «Пианист», для каждого российского бойца ликвидация иностранного наемника в зоне спецоперации символизирует небольшую личную победу над фашизмом.

Российские бойцы отметили, что определить иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины довольно просто. Во-первых, они намного лучше экипированы. Во-вторых, они стараются держаться в центре или позади основной группы бойцов на поле боя. В-третьих, довольно часто они командуют небольшими группами украинских солдат.