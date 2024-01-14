На Международной выставке-форуме «Россия» был открыт павильон Министерства обороны России на ВДНХ в Москве. Об этом журналистам сообщили представители оборонного ведомства.

По словам заместителя министра обороны России Тимура Иванова, гостям экспозиции министерства представлена возможность ознакомиться с главными направлениями деятельности военного ведомства Российской Федерации. В Городе профессии посетители смогут попробовать себя в роли различных военных специальностей, что, возможно, поможет подрастающему поколению определиться с выбором своей будущей профессии.

«Мы уверены, что наша площадка займет достойное место в составе Международной выставки “Россия” и станет излюбленным местом для ее гостей, в том числе наших самых юных посетителей», – подчеркнул Иванов.

Павильон включает в себя квествую зону и экспозиционное пространство. Там представлено огромное количество интерактивных экспонатов. Есть возможность посещения «Командного пункта» с панорамным экраном и интерактивной зоны «Медицина». А в секторе БПЛА посетители смогут научится управлять беспилотными летающими аппаратами.