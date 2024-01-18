Анализирующие события экономического форума в Давосе эксперты неожиданно озвучили имя того, кто может являться реальным «хозяином» Украины, сообщает МК, ссылаясь на статьи неназванных украинских источников.

Аналитики сообщили любопытную деталь. На Украинском доме в швейцарском Давосе размещена вывеска, которая гласит: «Офис президента Украины и фонд Виктора Пинчука». Именно Пинчук, говорится в публикации, может сегодня являться «реальным хозяином» Украины. Он – один из богатейших людей на всем постсоветском пространстве и один из влиятельнейших олигархов Украины. Пинчук состоит в родстве с Л. Кучмой, будучи женатым на дочери бывшего президента Украины.

Любопытно, что на том же Давосе действующий украинский президент В. Зеленский пытался убедить присутствующих, что именно он является «хозяином» Украины. Объясняя причины отказа встречаться с китайском премьером, Зеленский заявил, что подобные встречи «не его уровень». Потому что он нацелен на общение с лидерами, которые, как и он, принимают в своих странах реальные решения.