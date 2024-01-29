Французские фермеры заявили о готовности полностью блокировать Париж 29 января. Поэтому Министерство внутренних дел Франции установили на въездах в город блокпосты с бронетехникой, а в небо над столицей патрулируют вертолеты. Соответствующие кадры показало видеоагентство Ruptly.
На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как на основных трассах, ведущих в Париж, были установлены контрольно-пропускные пункты, усиленные бронетехникой и дополнительными отрядами сотрудников полиции. Сообщается, МВД Франции вывело на улицы города 15 тысяч полицейских для обеспечения порядка.
«В соответствии с указаниями главы МВД Жеральда Дарманена в районе Рюнжи и Руасси развернуты крупные оборонительные силы для предотвращения любой блокады. Мобильные силы, подкрепленные колесными бронемашинами жандармерии, находятся на месте и контролируют доступ», – написала пресс-служба МВД Франции на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).