Польское издание Newsweek Polska опубликовало материал, в котором говорится, что на Украине начали активно призывать мужчин в возрасте от 45-ти лет. На фоне дефицита живой силы мобилизуют даже людей, имеющих проблемы со здоровьем.

По словам автора материала, новобранцы, имеющие серьезные болезни ничем «не лучше пьяниц, внезапно проснувшихся в форме». Журналист отмечает, что в таком случае «размер финансовой помощи для Украины больше не имеет значения», ведь с больными бойцами, не имеющими никакого опыта в боевых действиях, Киев победить не сможет, говорится в статье.

Даже украинские СМИ стали активно публиковать материалы, в которых сообщают, что все чаще мужчины, имеющие третью группу инвалидности, получают статус «годен» и отправляются на фронт. А Верховная Рада уже вынесла на рассмотрение законопроект, согласно которому в стране больше не будет такой категории, как третья группа инвалидности.

Украинское руководство, таким образом, просто хочет «закрыть дыры» на фронте, отправив в качестве «пушечного мяса» неизлечимо больных людей. Неоднократно в СМИ появлялись статьи, в которых сообщалось, как мобилизованные умирают еще в учебных центрах, даже не доехав до фронта.