На Украине в штабе по обращению с военнопленными семьям погибших пленных украинских военнослужащих, отправлявшихся на обмен в самолете Ил-76, не подтвердили информацию, что их близкие были на борту.

Представители координационного штаба по обращению с военнопленными 27 января сообщили о проведенной накануне встрече с родственниками пленных солдат. На встрече также присутствовал начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Во время мероприятия было сделано заявление, что обмен пленными действительно должен был состояться 24 января.

Однако, согласно информации коорштаба, на основе предоставленных видеоматериалов российской стороной, по фрагментам тел никто не смог опознать своих родственников. Буданов заявил, что по данному поводу «достоверная и исчерпывающая информация» о находившихся на борту людях отсутствует.

Напомним, что СК РФ ранее были опубликованы кадры посадки украинских пленных военнослужащих в Ил-76, который в результате разбился в Белгородской области. Причиной крушения борта стал теракт, совершенный со стороны Украины. Кроме того, было установлено место, откуда противник запустил ракеты, поразившие Ил-76. Это населенный пункт Липцы в Харьковской области, находящийся на территории подконтрольной ВСУ.