Один человек погиб, еще пятеро, в том числе и двое детей, были травмированы в результате массового ДТП со смертельным исходом, которое произошло на трассе участке трассы из Тюмени в Омск под Заводоуковском. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Известно, что ДТП со смертельным исходом произошло на 108-м километре федеральной автомобильной дороги Тюмень – Омск под Заводоуковском 4 января. По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло по причине выезда одного из автомобилей на встречную полосу.

На федеральной автодороге столкнулись автомобили «Лада», «Нива» и «Митсубиши». В результате столкновения машины выбросило в кювет. В результате столкновения 63-летний водитель «Лады» погиб на месте. 42-летний водитель «Нивы», 33-летний водитель «Митсубиши», а также его пассажирка и двое детей в возрасте восьми лет и восьми месяцев получили травмы различной степени тяжести.