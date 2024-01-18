На совете Североатлантического альянса интересы Киева представлял генерал-майор ВСУ Салкуцан, хотя должен был выступать действующий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По всей вероятности, размолвка с Зеленским дает свои плоды. Поэтому президент Украины решил отправить на совет НАТО другого генерала.

Как утверждает ряд СМИ новый спикер является очень неоднозначной личностью. Известно, что генерал-майор ВСУ Салкуцан считается среди украинских националистов «предателем». Они уверены, что генерал-майор поддерживает связь с однокурсниками из Сумского артиллерийского училища, проходящих службу на командных должностях в России. А украинские СМИ «раскопали», что у него есть тесная связь с родственниками, живущими в Москве и Алтайском крае.

Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Североатлантический альянс должен вмешаться в конфликт с Россией, так как Киев находится в безнадежном положении. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил в Брюсселе 17 января о дальнейшей поддержке Киева альянсом, так как от исхода конфликта с РФ зависит судьба мира.