Следком России показал новые находки на месте крушения транспортника Ил-76, который был сбит украинскими ракетами 24 января на Белгородчиной.

Российские следователи показали фрагменты тел погибших военнопленных украинцев. В том числе на месте крушения обнаружены фрагменты тел с татуировками, которые характерны для боевиков «Азова»* (*запрещен в РФ за терроризм). Фрагменты тел тщательно собираются для отправки на экспертизу, которая позволит идентифицировать останки.

Также среди обломков Ил-76 найдены документы, которые подтверждают личности некоторых погибших военнопленных. В ролик, снятый на месте крушения, попал обгоревший украинский паспорт, приписной лист военнообязанного. Следователи также сообщили, что на месте найдены документы, оформленные на военнопленных Управлением Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Все вещественные доказательства приобщаются к уголовному делу, которое открыто по факту крушения Ил-76. В самолете разбились 65 пленных украинца, которых планировали обменять, шесть пилотов и трое сопровождающих.