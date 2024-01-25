17 января в результате ракетного удара ВС РФ по базе западных наемников ВСУ уничтожен французский снайпер Эрнесто Барбьери, которого на родине называли лучшим. Об этом пишет тг-канал Mash.

Эрнесто Барбьери отточил мастерство стрелка в элитном подразделении Альпийского охотничьего батальона. Затем снайпер ушел в отставку. Но буквально через несколько недель после начала СВО прибыл на Украину и вступил в ряды Иностранного легиона ВСУ. Кроме него, на харьковской базе ликвидированы порядка шести десятков наемников ВСУ из других стран. Тг-канал сообщает о погибшем наемнике-пехотинце Эрике Дукариче. Его отец служил в бригаде Tigrers и принимал участие в войне за независимость Хорватии. Дукарич также прибыл на Украину в марте 2022 года.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в результате ракетного удара по временному пункту дисклокации иностранных наемников украинской армии в Харькове 17 января ликвидировано до шести десятков иностранных военных, которые прибыли на Украину и вступили в ряды ВСУ. Среди них было много французских наемников, при этом в Париже отреклись от погибших граждан, заявив, что в рядах ВСУ нет французских бойцов. Также сообщалось об уничтожении в Харькове трех десятков нацистов «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса»* (*запрещен в РФ за терроризм).