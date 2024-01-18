Старинная фотография 30-х года ХХ века, исчезнувшая из государственной Третьяковской галереи, была обнаружена на аукционе Клуба коллекционеров графики. Такую информацию передали представители пресс-службы галереи.

На данной фотографии изображена картина 18 века, написанная по мотивам Георга Гроота «Портрет Елизаветы Петровны на коне с арапчонком». Оригинальный снимок пропал, когда галерея еще работала в режиме библиотеки, выдавая отпечатки на дом.

«Фотография стала одним из лотов на торгах аукционного дома Клуба коллекционеров графики, где ее заметили сотрудники Третьяковской галереи», – сообщили в пресс-службе галереи.

Опознать данную фотографию специалисты смогли по треугольному штампу синего цвета на оборотной стороне и надписям того времени. В фотоархиве музея есть стеклянный негатив данной фотографии 1930 года. Утраченный снимок был напечатан в фотолаборатории Третьяковской галереи ее сотрудниками.