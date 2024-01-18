18 января стало известно о кончине заслуженного артиста и драматурга Николая Коршилова. Он не дожил несколько дней до своего 80-летнего юбилея, сообщили коллеги из Московского театра оперетты.

Известно, что Коршилов скончался 15 января в Москве. Прощание с ним пройдет в ритуальном зале на Россолимо 19 января в одиннадцать часов. Похоронят артиста оперетты на Даниловском кладбище. Погребение начнется полпервого дня.

В некрологе по случаю кончины Николая Коршилова коллеги вспомнили о его остроумии, эрудиции, обаянии. «Такие артисты навсегда остаются в истории театра», говорится в некрологе.

Коршилов родился в Москве 20 января 1944-го. Он окончил легендарную Щуку и поступил на службу в Московский театр оперетты. Поклонники оперетты восхищались его блистательным исполнением роли Бони в «Королеве чердаша», Микася в «Вольном ветре», Бабса Баберлея в «Тетке Чарлея». Кинозрителям запомнился яркий образ Димы Гребешкова, который Коршилов воплотил на экране в черно-белой комедии «Всё для вас».