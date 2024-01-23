Офпред МВД России И. Волк предупредила россиян о новом способе вербовки, который используют украинские агенты.

Волк рассказала, что украинские спецслужбы создают в Telegram каналы. В них они публикуют якобы «игровые» задания, за которые выполнившему обещают вознаграждение.

Задания замаскированы под различные диверсии, а также под сбор и передачу данных вражеским агентам. Взявшийся выполнить «игровое» задание не сразу понимает, что совершает преступление. Особенно часто на уловки вражеских вербовщиков попадаются подростки, которые пытаются получить «легкие деньги» на выполнении кажущегося на первый взгляд простым задания.

Волк напомнила, что сбор и передача сведений сотрудникам любой иностранный разведки является уголовным преступлением. Тюремное заключение за подобные преступление может достигать от 15 и более лет. Так, ранее сообщалось, что на Сахалине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за госзизмену и попытку совершить теракт на объекте ТЭК.