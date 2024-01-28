Один из основателей националистического батальона «Азов» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) и партии «Национальный корпус» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) Сергей Коротких заявил, что в странах НАТО отсутствуют люди, готовые воевать с Россией. Он заявил, что за последние 60 лет в этих странах вытравливалось все мужское. Такую информацию передает Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кроме того, Короткий подчеркнул, что в США возникла «такая же проблема». Американцы, по его мнению, убили в своих гражданах понятие «патриотизм», сделав его токсичным.

«Они убили в своих людях понятие «патриотизм», сделали его токсичным, что это удел каких-то маргиналов, реднеков», – заявил украинский националист.

Напомним, что западные СМИ все чаще начали публиковать статьи о неизбежном военном столкновении НАТО с Российской Федерацией. А несколько дней назад немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что мировому сообществу следует готовится к военному противостоянию с Россией.