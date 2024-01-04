Накануне Нового года на Красной площади в центре Москвы были установлены ограждения и металлодетекторы. А в новогоднюю ночь на площадь и вовсе нельзя было попасть – она была закрыта до утра 1 января. Такие действия связаны с безопасностью. Но многих жителей столицы это очень возмущает, другие уверены, что ради безопасности можно и потерпеть подобное неудобство.

Перекрытие Красной площади в новогоднюю ночь происходит не первый раз. Данная мера безопасности выполняется уже в течение нескольких лет подряд. Некоторые граждане в этом не видят ничего негативного, так как предпочитают встречать новогоднюю ночь дома или в других малолюдных местах.

«Так каждый год было. Чему удивляться-то? Наша безопасность, между прочим», – отметил один из комментаторов.

Есть, конечно, и много недовольных по данному поводу. Ярким примером является комментарий жителя столицы: «Сначала запретили пить шампанское, потом и народ прогнали, а дальше из квартир не выпустят?».

Но, несмотря на все вышесказанное, стоит учесть, что безопасность людей является приоритетом. И если для этого необходимы подобные меры, то жители и гости столицы должны их принять.