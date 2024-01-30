Два московских школьника после уроков устроили драку, в ходе которой один мальчик сломал другому нос. Как сообщили представители правоохранительных органов, ребята не смогли сойтись во мнении о правлении российского императора Николая II – последнего правителя Российской Империи из династии Романовых. По итогу горячий спор перерос в настоящую драку.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, школьники возвращались вместе домой после уроков. Они начали обсуждать личность императора Николая II. Однако один мальчик нелестно отозвался об императоре, что очень не понравилось второму мальчику. В результате, словесный спор перерос в драку.

Дерущихся ребят смогла разнять прохожая женщина. По итогу выяснилось, что одному из участников драки понадобилась медицинская помощь, так как оппонент сломал ему нос. Правоохранители начали проведение проверки в связи с данным инцидентом.