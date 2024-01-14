Безработица в Российской Федерации находится на рекордно низком уровне, а рост заработной платы в 2023 году превысил инфляцию несмотря на введенные западными странами беспрецедентные экономические санкции. Об этом в своем материале отмечает британское издание Money Week.

«Номинальная заработная плата в России выросла на 15% в годовом исчислении, а инфляция достигла примерно 8%, что вынудило Центральный Банк страны повысить процентные ставки до 16%», – пишет автор статьи.

По словам обозревателя издания, российского президента Владимира Путина уже начали называть «настоящим победителем в 2023 году». При этом принятые правительством Российской Федерации меры по поддержанию экономики страны по распоряжению Путина уже доказали свою эффективность. Уровень безработицы в России за 2023 год составил всего 3%, что является рекордным показателем.

Примечательно, что в прошлом году в мире только три страны продемонстрировали рост реальных заработных плат, а именно – Мексика, Китай и Россия.