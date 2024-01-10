Вооруженные силы Украины планировали совершить террористический акт в Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня “Ураган” и беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – отметили в пресс-службы Минобороны.

Сообщается, что попытка обстрела российского региона со стороны украинских военнослужащих была совершена около 19:30 во вторник 9 января. Средствами противовоздушной обороны Российской Федерации были уничтожены один украинский беспилотный летательный аппарат и один реактивный снаряд над территорией Белгородской области.

Напомним, что еще один украинский беспилотник был перехвачен средствами ПВО во вторник 9 января в небе над Брянской областью.