Украинский вертолет Ми-8 был уничтожен средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации в окрестностях населенного пункта Тягинка, расположенного на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Также российские зенитчики перехватили 4 крылатые ракеты ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Средcтвами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинкa Херсонской области сбит вертолет Ми-8 Вoздушных сил Украины. За сутки перехвачены четыре авиациoнные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS. Крoме того, уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппарaтов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народнoй Республики, Мирное Запорожской области, Кардашинка и Кaиры Херсонской области», – заявили в оборонном ведомстве России.

По данным Минобороны, всего с начала специальной военной операции на территории Украины было уничтожено 565 самолетов, 265 вертолетов и 10 488 беспилотных летательных аппаратов противника.