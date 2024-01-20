Министерство обороны Сирии сообщило, что в результате атаки ЦАХАЛа на Дамаск пострадало несколько мирных граждан. Со стороны Голанских высот израильская армия нанесла удар с воздуха по сирийской столице в районе 10:20 по местному времени.

Удар был нанесен по жилому строению в районе Аль-Мезза в Дамаске. Сирийское ПВО смогло сбить несколько израильских ракет, но некоторые достигли цели.

«В результате атаки ЦАХАЛа ряд мирных жителей погибли и ранены, строение полностью разрушено, нанесен ущерб соседним домам”, – говорится в заявлении Минобороны Сирии.

Ранее в сирийских СМИ появилась информация о произошедших взрывах в столице страны. Позднее в масс-медиа появились данные, что атака была осуществлена израильскими силами, в результате которой пострадал жилой район Аль-Мезза.

По информации издания Al Watan, трое мирных жителей получили ранения, а один человек погиб. Жилой дом, по которому пришелся удар ЦАХАЛа был полностью разрушен.