В ходе специальной военной операции ВС России успешно применяют передовой комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин». Такую информацию сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Данный комплекс российские бойцы активно применяют для выявления вражеских позиций в зоне спецоперации. Артиллерийские разведчики при помощи системы «Пенициллин» осуществляют разведку по выявлению местоположения украинской артиллерии на Купянском направлении. Данный комплекс анализирует звуковые волны, поступающие от выстрелов артиллерийских и минометных установок ВСУ через специальные устройства звукозахвата. Таким образом, «Пенициллин» помогает ВС РФ определять местоположение артиллерии украинских боевиков.

Комплексы «Пенициллин» имеют достаточно высокую чувствительность датчиков. За счет этого звук выстрела артиллерии выявляется на расстоянии до 50-ти километров. При этом сам комплекс очень сложно обнаружить при помощи средств радиотехники.