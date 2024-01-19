Медики под командование офицера Баира Маточкина с начала СВО эвакуировали с полей сражений больше пяти тысячи бойцов. Минобороны России рассказывает об одном из подвигов медгруппы Маточкина.

Российская группа во главе с капитаном Маточкиным оказывала помощь раненым, но вражеская артиллерия решила намеренно ударить по медпункту. Рискуя жизнями, Маточкин с подчиненными вынесли раненых из зоны обстрела, разместили в безопасном месте и продолжили оказывать первую медпомощь. В результате раненые не погибли. Их успешно эвакуировали в ближайшие госпитали, где провели операции.

В общей сложности на разных участках фронта медики под командованием Баира Маточкина вынесли из зоны боевых действий больше пяти тысяч российских солдат и офицеров. Командир Маточкин и его медики представлены к государственным наградам.