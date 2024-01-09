Применяемые в современных конфликтах ударные дроны, способные атаковать танки с любого направления в ходе боевых действий, в значительной степени снизили эффективность применения бронетехники для прорыва обороны противника. Однако в экспертной среде возник спор о скором конце «танковой эры». Об этом в своем материале пишет издание «Московский Комсомолец».

По мнению военного волонтера, публициста и политолога Алексея Живова, боевые действия в зоне СВО продемонстрировали неспособность танков справиться со своей приоритетной задачей, а именно – прорывом обороны противника на фронте. Появление небольших FPV-дронов, способных атаковать танк кумулятивным зарядом с любого направления, поставило под сомнение необходимость и дальше развивать штурмовые танки.

«Пока это управляемые вручную дроны, но всего через 5-10 лет танки будут атаковать рои небольших дронов, управлять которыми будет искусственный интеллект», – заявил Живов.

Однако с мнение эксперта не согласен главный редактор журнала «Арсенал Отечества» и выпускник Казанского командного танкового училища Виктор Мураховский. По его словам, в будущем небольшие дроны попросту станут частью боекомплекта танка. Также полным ходом идет разработка новых типов активной защиты.