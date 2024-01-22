В лице Прибалтики российский президент В. Путин предупредил всю Европу – ущемление русских напрямую затрагивает интересы безопасности России, пишет МК.

На прошлой неделе западная пресса захлебывалась риторикой о том, что «Путин не остановится», а между НАТО и Россией якобы начнется вооруженный конфликт. Сроки прогнозировались разные – от 3 до 20 лет. Эстония заявила, что строит для защиты «от русской агрессии» новую линию обороны, а НАТО решили проводить крупнейшие со времен Холодной войны учения на территории Европы.

С начала СВО риторика Запада сильно изменилась, пишет МК. Если весной 2022 года Запад пел «о стратегическом поражении Москвы на полях сражений, то теперь, говоря словами французского президента Э. Макрона, Запад просто не может «допустить, чтобы Россия победила». Однако попытка втянуть Россию в новый конфликт вполне реальна. Стартом для «втягивания» может стать провокация Запада. И Калининградская область – самая подходящая для ее организации российская территория, пишет МК.