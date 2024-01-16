В зоне проведения специальной военной операции почву сковали морозы, поэтому оперативная пауза, продлившаяся на фронте с середины декабря по середину января, подходит к концу. Промерзший грунт облегчил перемещение бронетехники, поэтому фронт пришел в движение. Об этом со ссылкой на военных экспертов в своем материале сообщает «Московский Комсомолец».

«Морозы ударили крепкие. Прикоснешься щекой к крышке ствольной коробки автомата – сразу ожог. Техника чувствует себя не лучшим образом, но почва наконец-то замерзла, и можно передвигаться», – приводит автор материала слова бойцов батальона «Восток».

По словам военного эксперта Юрия Подоляки, оперативная пауза на фронте, связанная с распутицей, завершилась. Боевые действия активизировались по всей протяженности линии фронта. Причем инициатива – в руках Вооруженных сил Российской Федерации.