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В зоне проведения специальной военной операции почву сковали морозы, поэтому оперативная пауза, продлившаяся на фронте с середины декабря по середину января, подходит к концу. Промерзший грунт облегчил перемещение бронетехники, поэтому фронт пришел в движение. Об этом со ссылкой на военных экспертов в своем материале сообщает «Московский Комсомолец».

«Морозы ударили крепкие. Прикоснешься щекой к крышке ствольной коробки автомата – сразу ожог. Техника чувствует себя не лучшим образом, но почва наконец-то замерзла, и можно передвигаться», – приводит автор материала слова бойцов батальона «Восток».

По словам военного эксперта Юрия Подоляки, оперативная пауза на фронте, связанная с распутицей, завершилась. Боевые действия активизировались по всей протяженности линии фронта. Причем инициатива – в руках Вооруженных сил Российской Федерации.

«В Харькове паника. Население ожидает более активных действий России в отношении города. Госпиталя забиты ранеными, морги – телами солдат (ВСУ) из-под Купянска», – заявил ветеран боевых действий и военный обозреватель Геннадий Алехин.