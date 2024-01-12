Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что ей поступило 191 новое обращение в отношении блогера Екатерины Улановой. По словам Мизулиной, столько жалоб поступило из-за мошеннических схем компании «Уланова-бюро». Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

«Многие обращаются по поводу блогерши Екатерины Улановой, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)… Несмотря на то, что уголовное дело на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина, блогер и ее супруг продолжают мошеннические действия в соцсетях», – отметила глава «Лиги безопасного интернета».

Напомним, массово люди начали жаловаться на компанию «Уланова-бюро» с сентября 2023 года. Люди отмечали, что очень долго не могут получить оплаченные товары. В связи с этим, Роспотребнадзор подал групповой иск к блогеру. Прокуратурой требовалось отправить Екатерину Уланову и ее супруга в СИЗО, однако в итоге их не стали заключать под стражу.