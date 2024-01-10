За прошедшие сутки российская армия нанесла удары по двум цехам, где собирались беспилотные летательные аппараты для нужд ВСУ, а также поразила склад с боеприпасами противника в зоне спецоперации. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе», – сообщает Минобороны.

Всего с начала специальной военной операции российская армия уничтожила 567 военных самолетов, 265 вертолетов, 10580 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14554 боевых бронированных машин (включая танки), 1202 реактивных систем залпового огня и 7685 минометов и артиллерийских систем.