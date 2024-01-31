Бойцы группировки ВС РФ «Восток» опубликовали в Сети видеозапись уничтожения опорных пунктов ВСУ под Угледаром с применением тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Они отметили, что эти установки способны поражать вражеские позиции в любых погодных условиях в любое время суток.

Командир расчета «Ефим» рассказал «Известиям», что дальность поражения целей ТОС-1А составляет всего 6 километров. Поэтому чрезвычайно важно использовать их очень быстро. На удары по противнику тратится не более трех минут, после чего «Солнцепек» меняет позицию. Это дает возможность сломать ВСУ контрбатарейную борьбу, сделать боевую систему неуязвимой для артиллерии и FPV-беспилотников.

«Недавно звонили, говорят, что ждут, когда “Солнцепек” отработает. ТОС отрабатывает, штурмовики заходят в опорник, а там все готовенько, все хорошо», – рассказал «Ефим».

В Минобороны РФ добавили, что всего за 6 секунд тяжелая огнеметная система производит залп из 24 выстрелов, чего вполне достаточно для поражения вражеских позиций.