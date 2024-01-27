Снайперы 150-й мотострелковой дивизии ЮВО с начала специальной военной операции ликвидировали почти 500 боевиков ВСУ в Донбассе. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны России.

Бойцы имеют в своем распоряжении новейшие винтовки, способные совершать точные выстрелы с дистанции от 150 до 2 000 метров. Снайперы также используют маскировку, позволяющую стать невидимками даже на открытой местности.

Военнослужащие терпеливо выжидают противника в засаде, которая может затягиваться на несколько суток. При этом они всегда решают поставленные задачи, делая это грамотно и профессионально.

В Минобороны также рассказали, что снайперы ведут охоту в основном на иностранных наемников и высокопоставленных командиров ВСУ. И те, и другие быстро вычисляются благодаря гораздо лучшему снаряжению. Также они обычно командуют личным составом.