Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Табаевка, расположенный в Харьковской области. Об этом в официальной сводке о ходе специальной военной операции сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«На Купянском направлении активными действиями подразделений “Западной” группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области. В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица “Мста-Б”», – сообщает Минобороны РФ.

По информации российского силового ведомства, не Херсонском направлении ВС РФ нанесли удар по месту дислокации военнослужащих 38-й бригады морской пехоты ВСУ в окрестностях населенного пункта Музыковка, расположенного на правом берегу Херсонской области.