В ростовской области мэр города Каменск-Шахтинск Михаил Ухин упал во дворе администрации, когда шел по неочищенному от ледяной корки тротуару, и сломал ногу. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Don Mash.

«Глава Каменска-Шахтинского Михаил Ухин сломал ногу из-за нечищеного тротуара во дворе администрации. Это случилось вчера, когда председатель Гордумы мотался по делам государственным. Он поскользнулся на покрытой ледяной коркой дорожке и упал возле здания администрации. Это увидели коллеги – тут же “прискользили” к нему на помощь и заодно вызвали скорую», – написали авторы Телеграм-канала.

Сообщается, что медики поставили диагноз городскому главе – двойной открытый перелом со смещением. Врачи уже назначили хирургическую операцию.