Отправка официального военного контингента Великобритании на территорию Украины будет расцениваться в Кремле, как объявление войны со стороны Лондона. Об этом в своем Телеграм-канале написал зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», – заявил Медведев.

Заявление зампреда Совбеза РФ стало реакцией на визит британского премьер-министра Риши Сунака в Киев для подписания в украинской столице «исторического соглашения в сфере безопасности».

«Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?», – написал в своем посте Дмитрий Медведев.

В Лондоне уже заявили, что в следующем финансовом году, который должен начаться в апреле 2024, Великобритания выделит Украине военную помощь на общую сумму в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.