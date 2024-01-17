Дислоцированная на севере Харьковской области 127-я бригада территориальной обороны Вооруженных сил Украины несет большое количество небоевых потерь из-за работы собственного медика по прозвищу «Доктор смерть». Об этом активно пишут в украинском сегменте социальных сетей.

По словам бойцов, должность начальника медицинской службы в подразделении одного из батальонов занимает родственник комбрига без специального медицинского образования. По этой причине военнослужащие ВСУ дали ему прозвище «Доктор смерть».

Украинские солдаты жалуются, что его приняли на должность из-за родственных связей. При этом раненные бойцы не имеют доступа к качественной медицинской помощи, поскольку в бригаде систематически отсутствуют необходимые медицинские препараты.

Также начальник медицинской службы страдает алкоголизмом. Однажды в нетрезвом виде он решил провести операцию одному их раненных бойцов, что привело к смерти военнослужащего. В итоге комбриг списал смерть подчиненного на смертельное ранение.