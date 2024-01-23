Российский отряд из 150 элитных штурмовиков нашел способ буквально вырасти из-под земли за спинами вражеских подразделений в Авдеевке, используя хитрость, смекалку, выносливость и ловкость.

Тг-канал Mash пишет, что 150 российских бойцов скрытно проползли по подземному тоннелю, чтобы неожиданно «вырасти из-под земли» за спинами врагов. Штурмовикам ВС РФ пришлось ползти по туннелю диаметром не больше метра больше двух километров, однако подобные усилия окупились. Наши парни без долгих боев ликвидировали большую часть боевиков, засевших на хорошо укрепленных позициях. Многие боевики ВСУ предпочли сложить оружие и сдаться в плен. Лишь малой части вражеского подразделения удалось улизнуть из Авдеевки.

В ходе необычного штурма российские бойцы установили контроль над ж/дорогой, которая ведет на окраину Авдеевки, пишет тг-канал. Сами бойцы признались, что подобный способ захвата вражеских позиций очень эффективный. Когда поблизости не находится подземного туннеля, нередко они при помощи лопат и кирок сами прокапывают ходы, чтобы скрытно подобраться к врагу. На подобное «вырастание из-под земли» неоднократно жаловались и сами боевики.