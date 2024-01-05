Еще не утих скандал с бойкотом Филиппа Киркорова и других известных артистов на телевидении из-за участия в «голой» вечеринке Ивлеевой, как в звездном сообществе уже появился повод для нового. На этот раз отличилась «королева русского шансона» Любовь Успенская. На Первом канале в Новогоднем огоньке певица исполнила песню «По полюшку». Из-за этого была крайне возмущена автор слов и музыки данной композиции Наталья Лапина.

«Никакого разрешения на исполнение песни «По полюшку» в новогоднем огоньке я Успенской не давала. Она поет мой хит уже на протяжении трех лет, нагло нарушая авторские права. Дело в том, что Успенская не считает нужным платить автору», – заявила Лапина, добавив, что ее юрист направит претензию Успенской и Первому каналу за нарушение авторских прав.

Лапина рассказала, что Любовь Успенская регулярно исполняет песню «По полюшку» во время своих выступлений. Она пыталась решить данный вопрос с артисткой, но та отказалась идти на компромисс.