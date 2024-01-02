Известная певица Лолита Милявская опровергла слухи об отъезде из России после скандала, связанного с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Участие артистки в новогодних концертах на федеральных каналах было вырезано. Кроме того, у Лолиты отменилось несколько ее ближайших концертов. Ходили слухи, что певица даже решила уехать из России в связи с разразившимся скандалом.

Однако на самом деле Лолита не собирается покидать свою страну. В новогоднюю ночь артистка сняла видео для своих поклонников во дворе своего дома.

«Поздравляю вас с наступающим, а кто будет смотреть меня после двенадцати — с наступившим Новым годом! У меня был фантастический год. В нем было много всего прекрасного. Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения!», – заявила певица в своем видеообращении.

Напомним, что множество известных артистов российской эстрады стали гостями «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Это мероприятие вызвало серьезное негодование среди российской общественности, так как данный тип мероприятия не соответствует принципам общественных норм и морали. Большинство российских звезд после посещения «голой» вечеринки стали персонами нон-грата на общественном телевидении. Также россияне стали активно возвращать ранее выкупленные билеты на концерты этих артистов.