На финальном концерте «Фабрики звезд» в СК «Олимпийский» Константин Легостаев исполнил собственную песню «Расскажи, как надо любить». Композиция понравилась Лолите Милявской и Филиппу Киркорову, однако первая оказалась порасторопнее. Она встретилась с музыкантом и убедила его уступить авторские права на песню, рассказала “Комсомольская правда”.

«Я приехал, мы договорились, все в порядке. Как автор за эту песню я получил «Песню года». Через полгода мы пересеклись на одном из концертов с Филиппом. Он ко мне подбегает и говорит: «Кость, я же тебе тогда говорил, что эта песня нравится мне», – рассказал сам Легостаев.

Он отметил, что Киркоров «почти обиделся» из-за этой композиции. Однако когда позже музыкант написал поп-королю две новые композиции, тот не стал особо торопиться их записывать.