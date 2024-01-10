Новая планирующая авиационная бомба «Дрель» российской разработки способная пробивать практически любую броню, а также преодолевать значительное расстояние до цели после сброса с самолета, не подвергая его опасности со стороны ПВО противника, может стать супероружием ВС России. Об этом в беседе с корреспондентом портала «Лента.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Авиабомба “Дрель” глубоко проникает в почву, различные защитные сооружения, пробивает бетон, металлическую броню. Приближаясь к цели, она может разделиться на определенное количество таких же бомб меньшего диаметра. Они тоже планируют и пробивают что угодно. Например, идут 10 танков на марше. Обычная бомба попадет в один-два танка, эта уничтожит все 10», – заявил эксперт.

Еще в июне 2021 года американское издание The National Interest опубликовал материал посвященный перспективной российской разработке, назвав авиабомбу «Дрель» идеальным супероружием для уничтожения перемещающихся целей противника на поле боя.